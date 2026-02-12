Vide dressing Salle polyvalente Orgelet
Vide dressing Salle polyvalente Orgelet dimanche 22 mars 2026.
Vide dressing
Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Vide dressing le 22 mars de 9h à 16h à la salle polyvalente d’Orgelet.
Vous trouverez de nombreux vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants.
Boissons sur place et petite restauration. .
Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 28 86 79 orgelet.foyer.rural@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Orgelet a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE