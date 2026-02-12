Vide dressing Salle polyvalente Orgelet

Vide dressing

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Vide dressing le 22 mars de 9h à 16h à la salle polyvalente d’Orgelet.

Vous trouverez de nombreux vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants.

Boissons sur place et petite restauration. .

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 28 86 79 orgelet.foyer.rural@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Orgelet a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE