Vide-dressing par Hiri’s Salle polyvalente de Malpas Cussac-sur-Loire

Vide-dressing par Hiri’s

Salle polyvalente de Malpas 7 rue du Théron Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-13

Le vide-dressing By Hiri’s revient les 13 et 14 décembre à la salle polyvalente Malpas de Cussac-sur-Loire ! Vêtements, accessoires et chaussures pour enfants et adultes. Entrée gratuite, restauration sur place et collecte de produits d’hygiène.

Salle polyvalente de Malpas 7 rue du Théron Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes hirisponote@gmail.com

English :

By Hiri?s is back on December 13 and 14 at the Malpas multi-purpose hall in Cussac-sur-Loire! Clothing, accessories and shoes for children and adults. Free admission, on-site catering and hygiene product collection.

German :

Der Kleiderverkauf By Hiri?s kehrt am 13. und 14. Dezember in die Mehrzweckhalle Malpas in Cussac-sur-Loire zurück! Kleidung, Accessoires und Schuhe für Kinder und Erwachsene. Freier Eintritt, Verpflegung vor Ort und Sammlung von Hygieneartikeln.

Italiano :

Il 13 e 14 dicembre, presso la sala polivalente Malpas di Cussac-sur-Loire, torna la vendita di moda By Hiri! Vestiti, accessori e scarpe per bambini e adulti. Ingresso gratuito, ristorazione in loco e raccolta di prodotti per l’igiene.

Espanol :

Vuelve la venta de moda By Hiri los días 13 y 14 de diciembre en la sala polivalente Malpas de Cussac-sur-Loire Ropa, accesorios y calzado para niños y adultos. Entrada gratuita, restauración in situ y recogida de productos de higiene.

L’événement Vide-dressing par Hiri’s Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay