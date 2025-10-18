Vide dressing par Urbain mood Wattignies (Le) Nantes

Vide dressing par Urbain mood Wattignies (Le) Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 13:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme :? Vêtements, accessoires & chaussures – mixte et pour tous les styles? DJ Set by Puppa Dready pour t’ambiancer toute la journée? Food corner sur place ou à emporter pour régaler vos papilles. C’est l’occasion parfaite pour :???? Dénicher des pépites à prix doux???? Danser sur un son bien chaud???? Manger et chiller entre ami·es???? Faire de belles rencontres dans une ambiance conviviale ???? Tu veux participer côté exposant·e ? Bonne nouvelle : il reste encore quelques stands disponibles ? réservation via le lien en bio !

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83