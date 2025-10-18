Vide dressing par Urbain mood Wattignies (Le) Nantes

Vide dressing par Urbain mood Wattignies (Le) Nantes samedi 18 octobre 2025.

Vide dressing par Urbain mood Samedi 18 octobre, 13h00 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T13:00:00 – 2025-10-18T23:00:00

Fin : 2025-10-18T13:00:00 – 2025-10-18T23:00:00

Au programme :

✨ Vêtements, accessoires & chaussures – mixte et pour tous les styles

✨ DJ Set by Puppa Dready pour t’ambiancer toute la journée

✨ Food corner sur place ou à emporter pour régaler vos papilles.

C’est l’occasion parfaite pour :

Dénicher des pépites à prix doux

Danser sur un son bien chaud

Manger et chiller entre ami·es

Faire de belles rencontres dans une ambiance conviviale

Tu veux participer côté exposant·e ? Bonne nouvelle : il reste encore quelques stands disponibles → réservation via le lien en bio !

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

@urbainmood