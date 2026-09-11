Vide Dressing Party – Édition d’automne Villeréal
dimanche 18 octobre 2026 · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Vide Dressing Party – Édition d’automne
Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Le Vide Dressing est de retour.
Nous vous donnons rendez-vous pour une édition spéciale AUTOMNE. Rendez vous sous la halle de Villeréal !
Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !
Le Vide Dressing est de retour.
Nous vous donnons rendez-vous pour une édition spéciale AUTOMNE. Rendez vous sous la halle de Villeréal !
Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !
Nous vous attendons nombreux pour partager cette nouvelle journée placée sous le signe de la mode, des bonnes affaires et de la convivialité. .
Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 48 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Dressing Party – Édition d’automne
The Clothing Swap is back.
Join us for a special FALL edition. See you at the Villeréal market hall!
Sell or buy clothes, shoes, bags, jewelry, and accessories among fellow fashion enthusiasts!
L’événement Vide Dressing Party – Édition d’automne Villeréal a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Bibliothèque Espace Roger Bissière Villeréal 18 septembre 2026
- Concert L’Écume des Sons Parisot Villeréal 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Le Dropt Villeréal 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot Hameau de Parisot Route de Monpazier Villeréal 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite Patrimoniale à vélo électrique autour de Villeréal Cyclexplore Villeréal 19 septembre 2026