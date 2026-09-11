Informations pratiques

Villeréal

Vide Dressing Party – Édition d’automne

Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le Vide Dressing est de retour.

Nous vous donnons rendez-vous pour une édition spéciale AUTOMNE. Rendez vous sous la halle de Villeréal !

Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !

Le Vide Dressing est de retour.

Nous vous donnons rendez-vous pour une édition spéciale AUTOMNE. Rendez vous sous la halle de Villeréal !

Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !

Nous vous attendons nombreux pour partager cette nouvelle journée placée sous le signe de la mode, des bonnes affaires et de la convivialité. .

Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 48 74

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English : Vide Dressing Party – Édition d’automne

The Clothing Swap is back.

Join us for a special FALL edition. See you at the Villeréal market hall!

Sell or buy clothes, shoes, bags, jewelry, and accessories among fellow fashion enthusiasts!

L’événement Vide Dressing Party – Édition d’automne Villeréal a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Bastides