Vide-dressing Salle communale Claude Bellin Plomodiern

Vide-dressing

Salle communale Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern Finistère

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Vente de vêtements et accessoires de seconde main homme/femme/enfant.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’APE de l’école Florence Arthaud. .

+33 6 61 14 69 81

