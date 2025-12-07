Vide dressing, puériculture et créateurs RISCLE Riscle

Vide dressing, puériculture et créateurs

RISCLE Halle Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Avant son ouverture, la Maison d’Assistantes Maternelle, Les Mam’zelles des canailles, vous invite à partager un moment convivial.

Venez fouiller, découvrir et dénicher des trésors cachés lors de ce vide-greniers à Riscle. Une occasion unique pour petits et grands de faire des bonnes affaires, de vider vos greniers ou de trouver des objets vintage, des livres, des vêtements, des jouets, des meubles, des décorations et bien plus encore !

.

RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie

English :

Les Mam’zelles des canailles, the Maison d’Assistantes Maternelle, invites you to share a convivial moment before its opening.

Come and rummage, discover and unearth hidden treasures at this garage sale in Riscle. It’s a unique opportunity for young and old to grab a bargain, clear out your attic or find vintage items, books, clothes, toys, furniture, decorations and much more!

German :

Vor ihrer Eröffnung lädt die Maison d’Assistantes Maternelle, Les Mam’zelles des canailles, Sie zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Kommen Sie zum Stöbern, Entdecken und Aufspüren verborgener Schätze bei diesem Flohmarkt in Riscle. Eine einmalige Gelegenheit für Groß und Klein, Schnäppchen zu machen, Ihren Dachboden zu leeren oder Vintage-Objekte, Bücher, Kleidung, Spielzeug, Möbel, Dekorationen und vieles mehr zu finden!

Italiano :

Les Mam’zelles des canailles, la Maison d’Assistantes Maternelle, vi invita a condividere un momento di amicizia prima della sua apertura.

Venite a rovistare, scoprire e portare alla luce tesori nascosti in questo mercatino di Riscle. È un’occasione unica per grandi e piccini per fare un affare, liberare la soffitta o trovare oggetti vintage, libri, vestiti, giocattoli, mobili, decorazioni e molto altro ancora!

Espanol :

Antes de su apertura, Les Mam’zelles des canailles, la Maison d’Assistantes Maternelles, le invita a compartir un momento de convivencia.

Venga a rebuscar, descubrir y desenterrar tesoros ocultos en esta venta de garaje en Riscle. Una ocasión única para grandes y pequeños de encontrar gangas, vaciar el desván o encontrar objetos de época, libros, ropa, juguetes, muebles, adornos y mucho más

L’événement Vide dressing, puériculture et créateurs Riscle a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65