Vide dressing Etablissement de santé de Quingey Quingey

Vide dressing

Etablissement de santé de Quingey 7 route de Lyon Quingey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vide dressing. Donner une seconde vie à vos vêtements !

Pour les exposants 5 euros la table + la chaise (en intérieur).

Inscriptions amicaloue@chquingey.fr

Vêtements, chaussures, accessoires. Buvette et crêpes. .

Etablissement de santé de Quingey 7 route de Lyon Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 02 92 99 amicaloue@chquingey.fr

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Quingey a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON