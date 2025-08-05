Vide dressing Etablissement de santé de Quingey Quingey
Vide dressing Etablissement de santé de Quingey Quingey samedi 25 avril 2026.
Vide dressing
Etablissement de santé de Quingey 7 route de Lyon Quingey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vide dressing. Donner une seconde vie à vos vêtements !
Pour les exposants 5 euros la table + la chaise (en intérieur).
Inscriptions amicaloue@chquingey.fr
Vêtements, chaussures, accessoires. Buvette et crêpes. .
Etablissement de santé de Quingey 7 route de Lyon Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 02 92 99 amicaloue@chquingey.fr
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English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Quingey a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON