Rives Dervoises

Vide dressing

Salle des Fêtes Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Habits, maroquinerie, chaussures organisé par le Comité des fêtes Petite restauration .

Salle des Fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 41 35 72

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English :

L’événement Vide dressing Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne