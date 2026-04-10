Vide dressing Rives Dervoises
Vide dressing Rives Dervoises dimanche 12 avril 2026.
Rives Dervoises
Vide dressing
Salle des Fêtes Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Tout public
Habits, maroquinerie, chaussures organisé par le Comité des fêtes Petite restauration .
Salle des Fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 41 35 72
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English :
L’événement Vide dressing Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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