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Vide dressing Rives Dervoises

Vide dressing Rives Dervoises dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif :

Rives Dervoises

Vide dressing

Salle des Fêtes Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Tout public
Habits, maroquinerie, chaussures organisé par le Comité des fêtes Petite restauration   .

Salle des Fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 41 35 72 

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English :

L’événement Vide dressing Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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