Vide dressing Salle d’animation rurale Saint-André-le-Désert

Informations pratiques

Saint-André-le-Désert

Vide dressing

Salle d’animation rurale 1 rue du Paquier Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les habitants de St André-le-Désert vous proposent leur vide dressing, vêtements et accessoires enfants, adultes.

Ouvert à tous.

Réservation possible d’emplacement avec table pour vente.

Possibilité de déposer des vêtements en don qui seront vendus au profit de l’association Loisirs pour Tous.

Buvette sur place et petite restauration à proximité. .

Salle d’animation rurale 1 rue du Paquier Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 25 92 09

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II