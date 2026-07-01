Vide dressing Salle d’animation rurale Saint-André-le-Désert
dimanche 19 juillet 2026 · Salle d'animation rurale · Saint-André-le-Désert
Informations pratiques
Saint-André-le-Désert
Vide dressing
Salle d’animation rurale 1 rue du Paquier Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les habitants de St André-le-Désert vous proposent leur vide dressing, vêtements et accessoires enfants, adultes.
Ouvert à tous.
Réservation possible d’emplacement avec table pour vente.
Possibilité de déposer des vêtements en don qui seront vendus au profit de l’association Loisirs pour Tous.
Buvette sur place et petite restauration à proximité. .
Salle d’animation rurale 1 rue du Paquier Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 25 92 09
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English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II