VIDE DRESSING Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

VIDE DRESSING

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Vide dressing de 9h à 18h à la salle des Dunes, organisé par l’association Vêtements de Jade.

Tarif 10€ l’emplacement.

Réservation au 06 95 31 22 56 ou 06 73 80 28 15. .

+33 6 95 31 22 56 angel.gautreau@laposte.net

