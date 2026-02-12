VIDE DRESSING Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
VIDE DRESSING Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins dimanche 1 mars 2026.
VIDE DRESSING
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
Vide dressing de 9h à 18h à la salle des Dunes, organisé par l’association Vêtements de Jade.
Tarif 10€ l’emplacement.
Réservation au 06 95 31 22 56 ou 06 73 80 28 15. .
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 31 22 56 angel.gautreau@laposte.net
