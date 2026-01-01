Vide-dressing Salle polyvalente Saint-Christophe-sur-Dolaison
Vide-dressing Salle polyvalente Saint-Christophe-sur-Dolaison dimanche 18 janvier 2026.
Vide-dressing
Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Christophe-sur-Dolaison Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-18
L’association Vaincre Charcot qui lutte contre la SLA (Sclérose latérale amyotrophique) vous propose un vide-dressing à la salle polyvalente.
.
Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 29 29 96 vaincrecharcot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vaincre Charcot association, which fights against ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), is holding a clothing sale at the Salle Polyvalente.
L’événement Vide-dressing Saint-Christophe-sur-Dolaison a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay