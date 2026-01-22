Vide-Dressing Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Vide-Dressing Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 21 mars 2026.
Vide-Dressing
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Vide-Dressing organisé par les jeunes de la MJC
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale organized by MJC young people
L’événement Vide-Dressing Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-22 par Vichy Destinations