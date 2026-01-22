Vide-Dressing Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Vide-Dressing

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Vide-Dressing organisé par les jeunes de la MJC

.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized by MJC young people

L’événement Vide-Dressing Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-22 par Vichy Destinations