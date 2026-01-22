Vide-Dressing Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Vide-Dressing Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 21 mars 2026.

Vide-Dressing

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Vide-Dressing organisé par les jeunes de la MJC
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18 

Garage sale organized by MJC young people

