Vide dressing Saint-Jean-de-Luz

7 Boulevard du Commandant Passicot Saint-Jean-de-Luz

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’influenceuse luzienne @MargotYMF organise un événement au Komptoir des amis.

Un énorme vide dressing (vêtements femme, enfants, déco, déco de noël, produits de beauté…), mais aussi un atelier peinture sur céramique (proposé par MiCafé, le tout nouveau café céramique de Saint-Jean-de-Luz) et la présence de l’artiste locale Elina (illustratrice de Katxi Klothing qui présentera son nouveau projet Bilillustre).

Vous retrouverez aussi des pâtisseries, des boissons chaudes…

Un bon plan pour vos cadeaux de Noël ! .

7 Boulevard du Commandant Passicot Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine margotymf@gmail.com

