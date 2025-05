VIDE DRESSING SAINT MARTIN DU BOSC – Le Bosc, 17 mai 2025 07:00, Le Bosc.

Hérault

VIDE DRESSING SAINT MARTIN DU BOSC Place du Micocoulier Le Bosc Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Vide-dressing à Saint Martin du Bosc vêtements et accessoires d’occasion, emplacement gratuit, buvette et petite restauration sur place. Venez chiner dans une ambiance conviviale!

Vide-dressing au village une journée pour chiner, échanger et se faire plaisir !

Envie de renouveler votre garde-robe sans vider votre portefeuille ? Rendez-vous au vide-dressing de Saint Martin du Bosc, une journée conviviale et 100 % seconde main! Venez dénicher vêtements, chaussures et accessoires à petits prix tout en donnant une seconde vie aux habits.

L’occasion idéale pour faire de bonnes affaires, vider vos placards ou simplement flâner entre les stands dans une ambiance détendue et chaleureuse. Emplacement gratuit pour les exposants — pensez à réserver! Sur place, buvette et restauration vous attendent pour profiter pleinement de la journée. .

Place du Micocoulier

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 7 57 46 69 05

English :

Dress sale in Saint Martin du Bosc: second-hand clothes and accessories, free stand, refreshments and snacks on site. Come bargain hunting in a friendly atmosphere!

German :

In Saint Martin du Bosc finden Sie gebrauchte Kleidung und Accessoires, kostenlose Standplätze, Getränke und kleine Snacks vor Ort. Kommen Sie und stöbern Sie in einer gemütlichen Atmosphäre!

Italiano :

Vendita di abiti a Saint Martin du Bosc: abiti e accessori di seconda mano, stand gratuito, rinfresco e snack in loco. Venite a caccia di occasioni in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Venta de ropa en Saint Martin du Bosc: ropa y accesorios de segunda mano, puesto gratuito, refrescos y tentempiés in situ. Venga a buscar gangas en un ambiente agradable

L’événement VIDE DRESSING SAINT MARTIN DU BOSC Le Bosc a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC