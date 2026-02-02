Vide dressing

Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Installation à partir de 8h pour les exposants.

3€ la table de 1m20 et possibilité d’installer un portant.

Restauration salée et sucrée sur place. .

Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 66 62 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Pays Sostranien