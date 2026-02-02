Vide dressing Saint-Maurice-la-Souterraine
Vide dressing Saint-Maurice-la-Souterraine samedi 7 mars 2026.
Vide dressing
Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Installation à partir de 8h pour les exposants.
3€ la table de 1m20 et possibilité d’installer un portant.
Restauration salée et sucrée sur place. .
Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 66 62 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Pays Sostranien