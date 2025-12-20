Vide dressing Saint-Vincent-de-Cosse
Vide dressing Saint-Vincent-de-Cosse dimanche 18 janvier 2026.
Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse
L’association 719 de la plaine aux coteaux organise un vide-dressing le Dimanche 18 janvier 2026 à salle des fêtes communale.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous et réservez dés à présent votre stand ! .
Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 34 90
