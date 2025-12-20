Vide dressing

Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’association 719 de la plaine aux coteaux organise un vide-dressing le Dimanche 18 janvier 2026 à salle des fêtes communale.

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous et réservez dés à présent votre stand ! .

Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 34 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir