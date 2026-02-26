Vide-dressing Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Vide-dressing

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Après le succès de la deuxième édition, la ville de Sainte-Maxime à le plaisir d’annoncer le grand retour de son Vide Dressing haut-de-gamme.

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Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Vide-dressing

After the success of the second edition, the town of Sainte-Maxime is pleased to announce the return of its top-of-the-range Vide Dressing .

L’événement Vide-dressing Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime