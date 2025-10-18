Vide Dressing solidaire | Spécial Octobre Rose My Gym Falaise Falaise

Vide Dressing solidaire | Spécial Octobre Rose My Gym Falaise Falaise samedi 18 octobre 2025.

Vide Dressing solidaire | Spécial Octobre Rose

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre d’Octobre Rose, My Gym Falaise vous invite à un vide-dressing solidaire !

L’occasion idéale pour faire de bonnes affaires tout en soutenant une cause importante la lutte contre le cancer du sein, en partenariat avec La Ligue contre le Cancer.

Dans le cadre d’Octobre Rose, My Gym vous invite à un vide-dressing solidaire ! L’occasion idéale pour faire de bonnes affaires tout en soutenant une cause importante la lutte contre le cancer du sein, en partenariat avec La Ligue contre le Cancer.

Vêtements, accessoires, bonnes trouvailles et ambiance conviviale seront au rendez-vous!

Chaque participant(e) reversera un petit pourcentage de ses ventes à La Ligue contre le cancer

Sur Inscription à l’accueil de My Gym Falaise (Voir modalités sur place) .

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20

English : Vide Dressing solidaire | Spécial Octobre Rose

As part of the October Rose campaign, My Gym Falaise invites you to a solidarity garage sale!

It’s the perfect opportunity to grab a bargain while supporting an important cause: the fight against breast cancer, in partnership with La Ligue contre le Cancer.

German : Vide Dressing solidaire | Spécial Octobre Rose

Im Rahmen des Rosa Oktobers lädt My Gym Falaise Sie zu einem solidarischen Kleiderverkauf ein!

Die ideale Gelegenheit, um Schnäppchen zu machen und gleichzeitig eine wichtige Sache zu unterstützen: den Kampf gegen Brustkrebs in Partnerschaft mit der Krebsliga.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, My Gym Falaise vi invita a una vendita di abiti solidali!

È l’occasione perfetta per fare qualche affare e sostenere una causa importante: la lotta contro il cancro al seno, in collaborazione con La Ligue contre le Cancer.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, My Gym Falaise te invita a una venta solidaria de vestidos

Es la ocasión perfecta para encontrar gangas y apoyar una causa importante: la lucha contra el cáncer de mama, en colaboración con La Ligue contre le Cancer.

L’événement Vide Dressing solidaire | Spécial Octobre Rose Falaise a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Falaise Suisse Normande