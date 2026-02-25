Vide dressing

36 Rue d’Authon Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’ association 4L TROPHY organise un vide dressing pour l’aider à financer son projet 4L TROPHY 2027. Ainsi tous les fonds seront reversés à leur association.

Alors viens les aider en donnant une seconde vie à tes vêtements !

Entrée sur réservation et 5 € les 3 mètres obligatoires.

Inscriptions à partir du 1er mars. .

36 Rue d’Authon Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 89 82 21

English :

The 4L TROPHY association is organizing a garage sale to help finance its 4L TROPHY 2027 project. All proceeds will be donated to their association.

So come and help them by giving a second life to your clothes!

Entry by reservation and 5 ? per 3 meters compulsory.

L’événement Vide dressing Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-25 par OTs DU PERCHE