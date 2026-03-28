Vide-dressing spécial femme Rue de Metz Fixem

Vide-dressing spécial femme

Rue de Metz Foyer communal Fixem Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Samedi soir entre femmes avec ce vide-dressing 100% féminin !

L’APE de Fixem vous propose de partager une soirée pour vider vos armoires et les remplir de nouveautés ! Un apéro dinatoire rythmera vos meilleures affaires !

Places limitées pour les exposants, pensez à réserver par mail 2m50 pour 10€.Tout public

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Rue de Metz Foyer communal Fixem 57570 Moselle Grand Est mariepierrefrisch@orange.fr

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English :

Saturday evening with the ladies at this 100% women’s clothing sale!

The Fixem APE invites you to share an evening of emptying your wardrobes and filling them with new items! An aperitif and dinner will be served to celebrate your best bargains!

Space is limited for exhibitors, so remember to reserve by e-mail: 2m50 for 10?

L’événement Vide-dressing spécial femme Fixem a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS