VIDE DRESSING SPÉCIAL RENTRÉE Montpellier samedi 27 septembre 2025.

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Rendez-vous incontournable tous les derniers samedis du mois le Vide Dressing du Marché du Lez !

Dans une ambiance éco-responsable, économique et orientée upcycling, le Vide Dressing est l’endroit parfait pour dénicher des pièces tendance à prix cassés.

Dans une ambiance éco-responsable, économique et orientée upcycling, le Vide Dressing est l’endroit parfait pour dénicher des pièces tendance à prix cassés. Que vous soyez à la recherche de vêtements stylés, classiques ou décontractés, ce rendez-vous regorge de trésors pour toute la famille hommes, femmes, ados et enfants !

Entre deux pièces chinées, profitez-en pour boire un verre au Marché du Lez ou pour découvrir les spécialités culinaires des différents commerçants sur place.

Envie de vider votre dressing, recycler vos coups de cœur, ou explorer des styles uniques tout en participant à une action éco-responsable ? Le Vide Dressing du Lez est fait pour vous ! .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

A not-to-be-missed event every last Saturday of the month: the Vide Dressing du Marché du Lez!

In an eco-responsible, economical and upcycling-oriented atmosphere, the Vide Dressing is the perfect place to find trendy pieces at knock-down prices.

German :

Ein Muss an jedem letzten Samstag im Monat: das Vide Dressing auf dem Marché du Lez!

In einer umweltbewussten, ökonomischen und upcycling-orientierten Atmosphäre ist das Vide Dressing der perfekte Ort, um Trendteile zu Schnäppchenpreisen zu finden.

Italiano :

Un appuntamento da non perdere ogni ultimo sabato del mese: il Vide Dressing al Marché du Lez!

In un’atmosfera eco-responsabile, economica e orientata all’upcycling, il Vide Dressing è il luogo ideale per trovare articoli di tendenza a prezzi stracciati.

Espanol :

Una cita ineludible todos los últimos sábados de mes: ¡el Vide Dressing del Marché du Lez!

En un ambiente eco-responsable, económico y orientado al upcycling, el Vide Dressing es el lugar perfecto para encontrar artículos de moda a precios de ganga.

