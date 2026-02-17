Vide dressing Au Bar d’en face Tréhorenteuc

Vide dressing

Au Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Le bar propose de profiter de son cadre convivial pour exposer ou chiner les bonnes affaires ! Bons plats et bonne ambiance au rendez-vous ! De 11hà 18h. Réservation conseillée. .

Au Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

