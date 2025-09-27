Vide dressing, Vide couture La Ferté-Bernard

Vide dressing, Vide couture La Ferté-Bernard samedi 27 septembre 2025.

Vide dressing, Vide couture

Le Closeau, 17 rue Hoche La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Videz ou Remplissez vos armoires. Tous publics. 1€.   .

Le Closeau, 17 rue Hoche La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

