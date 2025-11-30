Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets Salle Lur Berri Sare
Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets Salle Lur Berri Sare dimanche 30 novembre 2025.
Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques
Vide dressing, vide poussette et bourse aux jouets organisés par l’Apel Saint Joseph. Renseignements par mail.
Restauration et buvette sur place. .
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 apel.sare@gmail.com
