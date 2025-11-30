Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets Salle Lur Berri Sare

Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets

Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets Salle Lur Berri Sare dimanche 30 novembre 2025.

Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Vide dressing, vide poussette et bourse aux jouets organisés par l’Apel Saint Joseph. Renseignements par mail.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14  apel.sare@gmail.com

English : Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets

German : Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets

Italiano :

Espanol : Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets

L’événement Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets Sare a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque