Vide dressing Vide poussette Bourse aux jouets Salle Lur Berri Sare

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vide dressing, vide poussette et bourse aux jouets organisés par l’Apel Saint Joseph. Renseignements par mail.

Restauration et buvette sur place. .

Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 apel.sare@gmail.com

