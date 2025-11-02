Vide dressing Vide quiver Moussu faim & soif Messanges
Vide dressing Vide quiver Moussu faim & soif Messanges dimanche 2 novembre 2025.
Vide dressing Vide quiver
Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Viens vendre ton matériel de surf, skate et/ou tes vêtements.
Stand gratuit sur inscription
Formule brunch de 10h 15h
Viens vendre ton matériel de surf, skate et/ou tes vêtements.
Stand gratuit sur inscription
Formule brunch de 10h 15h .
Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
English : Vide dressing Vide quiver
Come and sell your surf, skate and/or clothing.
Free stand on registration
Brunch from 10 a.m. to 3 p.m
German : Vide dressing Vide quiver
Komm und verkaufe deine Surf- und Skateausrüstung und/oder deine Kleidung.
Kostenloser Stand nach Anmeldung
Brunch-Formel von 10h 15h
Italiano :
Venite a vendere il vostro surf, skate e/o abbigliamento.
Stand gratuito al momento della registrazione
Brunch dalle 10.00 alle 15.00
Espanol : Vide dressing Vide quiver
Ven a vender tu material de surf, skate y/o ropa.
Stand gratuito al inscribirse
Brunch de 10h a 15h
L’événement Vide dressing Vide quiver Messanges a été mis à jour le 2025-10-28 par OTI LAS