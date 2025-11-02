Vide dressing Vide quiver Moussu faim & soif Messanges

Vide dressing Vide quiver

Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Viens vendre ton matériel de surf, skate et/ou tes vêtements.

Stand gratuit sur inscription

Formule brunch de 10h 15h

Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

English : Vide dressing Vide quiver

Come and sell your surf, skate and/or clothing.

Free stand on registration

Brunch from 10 a.m. to 3 p.m

German : Vide dressing Vide quiver

Komm und verkaufe deine Surf- und Skateausrüstung und/oder deine Kleidung.

Kostenloser Stand nach Anmeldung

Brunch-Formel von 10h 15h

Italiano :

Venite a vendere il vostro surf, skate e/o abbigliamento.

Stand gratuito al momento della registrazione

Brunch dalle 10.00 alle 15.00

Espanol : Vide dressing Vide quiver

Ven a vender tu material de surf, skate y/o ropa.

Stand gratuito al inscribirse

Brunch de 10h a 15h

