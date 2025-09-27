Vide-dressing « Youpi Boum Braderie » IF (Irrésistible Fraternité) Limoges
Vide-dressing « Youpi Boum Braderie » IF (Irrésistible Fraternité) Limoges samedi 27 septembre 2025.
Vide-dressing « Youpi Boum Braderie »
IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Pour égayer le mois de septembre, l’association .748 vous invite à donner un coup de frais à votre armoire en chinant au vide-dressing de la « Youpi Boum Braderie » ! Vous pourrez trouver des vêtements de seconde main, hommes femmes enfants, tailles et styles variés…
Entrée libre. .
contact@748.fr
