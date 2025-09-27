Vide-dressing « Youpi Boum Braderie » IF (Irrésistible Fraternité) Limoges

Vide-dressing « Youpi Boum Braderie » IF (Irrésistible Fraternité) Limoges samedi 27 septembre 2025.

Vide-dressing « Youpi Boum Braderie »

IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Pour égayer le mois de septembre, l’association .748 vous invite à donner un coup de frais à votre armoire en chinant au vide-dressing de la « Youpi Boum Braderie » ! Vous pourrez trouver des vêtements de seconde main, hommes femmes enfants, tailles et styles variés…

Entrée libre. .

IF (Irrésistible Fraternité) 8 Rue Charles Gide Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@748.fr

English : Vide-dressing « Youpi Boum Braderie »

German : Vide-dressing « Youpi Boum Braderie »

Italiano :

Espanol : Vide-dressing « Youpi Boum Braderie »

L’événement Vide-dressing « Youpi Boum Braderie » Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole