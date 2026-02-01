Vide-dressing Yutz
Vide-dressing Yutz samedi 7 février 2026.
Vide-dressing
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Venez chiner, vendre lors de notre vide-dressing à la MJC ! Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou prêt à vider vos placards, cet événement est fait pour vous !
Tarif emplacement 10€ la table.Tout public
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
English :
Come and bargain-hunt and sell your clothes at our garage sale at the MJC! Whether you’re looking for a bargain or ready to clear out your closets, this is the event for you!
Price per table: 10?
