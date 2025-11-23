Vide-dressing Zéro Déchet Troyes

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes Aube

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Rendez-vous biannuel, le vide-dressing Zéro Déchet Troyes vous propose de déposer les vêtements en bon état dont vous ne voulez plus dans l’un des points de collecte partenaires (magasins Mademoiselle Vrac et Persil & Ciboulette de fin août jusqu’au 18 novembre 2025), puis de venir en choisir de nouveaux gratuitement lors du vide-dressing.



Tout public

Avec l’association Zéro Déchet Troyes .

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

