Vide-dressing Zéro Déchet Troyes
Vide-dressing Zéro Déchet Troyes samedi 28 mars 2026.
Vide-dressing Zéro Déchet
Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rendez-vous biannuel, le vide-dressing Zéro Déchet Troyes vous propose de déposer les vêtements en bon état dont vous ne voulez plus dans l’un des points de collecte partenaires (magasins Biocoop à Lavau et Persil & Ciboulette à St André les Vergers, jusqu’au 24 mars), puis de venir en choisir de nouveaux gratuitement lors du vide-dressing.
Tout public
Avec l’association Zéro Déchet Troyes .
Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Vide-dressing Zéro Déchet Troyes a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne