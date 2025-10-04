Vide-dressings Salle du Syndicat Montceau-les-Mines

Vide-dressings Salle du Syndicat Montceau-les-Mines samedi 4 octobre 2025.

Vide-dressings

Salle du Syndicat 43 rue Jean Jaurès Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Vide-dressings en intérieur.

Emplacement de 1,75 m avec table et chaise. Possibilité d’exposer sur 1 ou 2 jours.

Cabine d’essayage avec miroir.

Petite restauration. .

Salle du Syndicat 43 rue Jean Jaurès Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 90 10 59 famillesdefrance.montceau@gmail.com

English : Vide-dressings

German : Vide-dressings

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-dressings Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-08-25 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II