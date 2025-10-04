Vide-dressings Salle du Syndicat Montceau-les-Mines
Vide-dressings Salle du Syndicat Montceau-les-Mines samedi 4 octobre 2025.
Vide-dressings
Salle du Syndicat 43 rue Jean Jaurès Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Vide-dressings en intérieur.
Emplacement de 1,75 m avec table et chaise. Possibilité d’exposer sur 1 ou 2 jours.
Cabine d’essayage avec miroir.
Petite restauration. .
Salle du Syndicat 43 rue Jean Jaurès Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 90 10 59 famillesdefrance.montceau@gmail.com
English : Vide-dressings
German : Vide-dressings
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-dressings Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-08-25 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II