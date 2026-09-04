Vide-garage 2 roues Boulodrome Frédéric Reynaud Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Vide-garage 2 roues

Dimanche 11 octobre 2026 de 8h à 13h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome Frédéric Reynaud Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 13:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Rendez-vous au Boulodrome de Mouriès pour un vide-garage spécial 2 roues !Familles

L’association Ducamouc Moto Team de Mouriès organise la 3e édition de son désormais traditionnel vide-garage !



Avis à tous les amateurs de mécanique et de bricolage : motos, vélos, accessoires, outils et engins en tout genre feront votre bonheur.



Entrée libre, Buvette et restauration sur place

Pour les exposants : stand payant, pré-inscription obligatoire auprès de l’association par téléphone ou email .

Boulodrome Frédéric Reynaud Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 21 36 73 ducamouc@gmail.com

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English :

Come along to the Mouriès Boulodrome for a special two-wheeler garage sale!

L’événement Vide-garage 2 roues Mouriès a été mis à jour le 2026-09-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles