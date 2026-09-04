Vide-garage 2 roues Boulodrome Frédéric Reynaud Mouriès
dimanche 11 octobre 2026 · Boulodrome Frédéric Reynaud · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Vide-garage 2 roues
Dimanche 11 octobre 2026 de 8h à 13h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome Frédéric Reynaud Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 13:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Rendez-vous au Boulodrome de Mouriès pour un vide-garage spécial 2 roues !Familles
L’association Ducamouc Moto Team de Mouriès organise la 3e édition de son désormais traditionnel vide-garage !
Avis à tous les amateurs de mécanique et de bricolage : motos, vélos, accessoires, outils et engins en tout genre feront votre bonheur.
Entrée libre, Buvette et restauration sur place
Pour les exposants : stand payant, pré-inscription obligatoire auprès de l’association par téléphone ou email .
Boulodrome Frédéric Reynaud Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 21 36 73 ducamouc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the Mouriès Boulodrome for a special two-wheeler garage sale!
L’événement Vide-garage 2 roues Mouriès a été mis à jour le 2026-09-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Course de taureaux emboulés à Mouriès Rue des Arènes Mouriès 17 septembre 2026
- Grand loto du terroir Mouriès 18 septembre 2026
- Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès 19 septembre 2026
- Fête des Olives Vertes 2026 Mouriès 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Temple de l’Église Protestante Mouriès 19 septembre 2026