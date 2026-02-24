Vide Garage Expo vente Usseau

Vide Garage Expo vente

2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Grande fête, vide garage#4 , balade, exposition de voitures anciennes , collections, youngtimers, mobylettes, motos…. NOUVEAU cette année en plus de l’exposition , vente de vos véhicules entre particuliers (avant 1995). Inscriptions et réservations par mail: [rdvusseau86@gmail.com](mailto:rdvusseau86@gmail.com). Emplacements de 5m, 3€ particuliers, 5€ professionnels

Seront présent Radikal Hair Shop , Harley-Davidson-Poitiers , Autovision Châtellerault, Ddpinball Curadeau, SamMaker Custom Signs Roadmen France, Les-cinq A-fond, Un brin Cabotine, 2 concerts G’Oldies, Michel Aubenas, structure gonflable, animations toute la journée, CONCOURS DE BARBE………BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE .

place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine rdvusseau86@gmail.com

