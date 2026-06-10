Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes vendredi 19 juin 2026.

Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes Vendredi 19 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

L’atelier mécanique de l’association 3 Regards organise son premier vide-garage !

L’atelier mécanique de l’association 3 Regards organise son premier vide-garage !

Vous pourrez y dénicher balais d’essuie-glace, filtres en tout genres, plaquettes, accessoires moumoute, tapis, jantes et autres joyeusetés mécaniques accumulées au fil des récups.

Ouvert à toutes et tous, il y aura une buvette sur place !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00.000+02:00

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http://3regards.com 02 99 59 45 38

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 99 59 45 38

Association 3 Regards – Léo Lagrange



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