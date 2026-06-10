Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes
Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes vendredi 19 juin 2026.
Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes Vendredi 19 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
L’atelier mécanique de l’association 3 Regards organise son premier vide-garage !
L’atelier mécanique de l’association 3 Regards organise son premier vide-garage !
Vous pourrez y dénicher balais d’essuie-glace, filtres en tout genres, plaquettes, accessoires moumoute, tapis, jantes et autres joyeusetés mécaniques accumulées au fil des récups.
Ouvert à toutes et tous, il y aura une buvette sur place !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00.000+02:00
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http://3regards.com 02 99 59 45 38
La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
accueil@3regards.com 02 99 59 45 38
Association 3 Regards – Léo Lagrange
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