Vide gernier & marché du terroir Sceaux-du-Gâtinais dimanche 7 septembre 2025.

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Vide grenier & marché du terroir

Ne manquez pas le vide grenier et le marché du terroir à Sceaux ! Une exposition photographique et une exposition de voitures anciennes feront également partie de cette belle et grande journée ! .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Flea market & local produce market

German :

Vide grenier & marché du terroir (Flohmarkt)

Italiano :

Mercato delle pulci e mercato dei prodotti locali

Espanol :

Rastro y mercado de productos locales

