Vide grenier 0-12 ans Square du 18 Juin Nyons

Vide grenier 0-12 ans Square du 18 Juin Nyons samedi 13 septembre 2025.

Vide grenier 0-12 ans

Square du 18 Juin Promenade de la Digue Nyons Drôme

Début : Samedi 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Les Nounous Super Chouette organise un vide grenier spécial enfants de 0-12 ans au Square du 18 juin sur la promenade de la Digue à Nyons . Coin restauration sur place. A partir de 7h pour les exposants et 8h pour les visiteurs jusqu’à 18h.

Square du 18 Juin Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 43 45 41

English :

« vide Grenier » only for children younger than 12 years: toys games, baby equipment and furniture, books, CDs and cassettes, clothes …

German :

Les Nounous Super Chouette organisiert einen Flohmarkt speziell für Kinder von 0-12 Jahren im Square du 18 juin auf der Promenade de la Digue in Nyons. Restaurantecke vor Ort. Ab 7 Uhr für Aussteller und ab 8 Uhr für Besucher bis 18 Uhr.

Italiano :

Les Nounous Super Chouette organizza un mercatino dell’usato dedicato ai bambini da 0 a 12 anni presso la Square du 18 juin, sul lungomare della Digue a Nyons. Ristorazione disponibile sul posto. Dalle 7.00 per gli espositori e dalle 8.00 per i visitatori fino alle 18.00.

Espanol :

Les Nounous Super Chouette organiza una venta de garaje especialmente para niños de 0 a 12 años en la plaza del 18 de junio, en el paseo marítimo de la Digue, en Nyons. Servicio de catering in situ. Desde las 7 h para los expositores y desde las 8 h para los visitantes hasta las 18 h.

