Vide-grenier 123 Bo Soleil ! Station Bottière Nantes
Vide-grenier 123 Bo Soleil ! Station Bottière Nantes dimanche 12 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 10:00 – 18:00
Gratuit : non Emplacement : 7 euros En famille, Tout public
Vide grenier organisé par l’association 123 Bo Soleil pour les habitants de la Bottière.Chaque 2e dimanche de chaque mois entre avril et juillet 2026 inclus.Les dimanches : 12 avril, 10 mai, 14 juin et 12 juillet 2026.
Station Bottière Nantes 44300
0604185340
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