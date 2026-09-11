Informations pratiques

Brides-les-Bains

Vide Grenier 13 septembre

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Parc Thermal de Brides-les-Bains accueille un grand vide-grenier le dimanche 13 septembre 2026.

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 21 55 contact@brides-les-bains.com

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English :

The Brides-les-Bains Thermal Park will host a large yard sale on Sunday, September 13, 2026.

L’événement Vide Grenier 13 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains