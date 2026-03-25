VIDE GRENIER 2026 flezcuzy Flez-Cuzy

VIDE GRENIER 2026

flezcuzy Place du village Flez-Cuzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 05:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Dimanche 2 août 2026 à partir de 5h30, l’association FLEZ’TIVITÉS organise son vide grenier annuel, place de l’église à Flez-Cuzy.

Pas de réservation,

2 mètres gratuit et 1€ le mètre supplémentaire.

Pas d’exposant de métiers de bouche

Restauration sur place .

flezcuzy Place du village Flez-Cuzy 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fleztivites@gmail.com

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English : VIDE GRENIER 2026

L’événement VIDE GRENIER 2026 Flez-Cuzy a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny