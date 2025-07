Vide grenier à Albussac Albussac

Vide grenier à Albussac Albussac samedi 9 août 2025.

Albussac Corrèze

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Dans la cadre de la fête votive du village

Egalement animations diverses toute la journée, jeux, marché, expos, course de tracteurs, course de caisse à savon, randonnée

Restauration et buvette sur place .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 99 86

2025-07-27