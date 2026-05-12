Vide Grenier à Anglars Le Cayrol
Vide Grenier à Anglars Le Cayrol dimanche 14 juin 2026.
Le Cayrol
Vide Grenier à Anglars
Dans le bourg d’Anglars Le Cayrol Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par l’Association Lou Caminaire
L’Association Lou Caminaire du Cayrol vous invite à ce vide-grenier !
Buvette sur place. .
Dans le bourg d’Anglars Le Cayrol 12500 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Association Lou Caminaire
L’événement Vide Grenier à Anglars Le Cayrol a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)