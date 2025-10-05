Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille

Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille dimanche 5 octobre 2025.

Vide-grenier à Aureille

Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Profitez d’un vide-grenier à Aureille, dimanche 5 octobre, de 8h à 17h !

L’association de soutien à la RCSC / CCFF d’Aureille (Comités Communaux Feux de Forêt) organise au stade du village son vide-grenier annuel.



Venez participer à cet événement à la fois pour vous défaire de vos objets non utilisés, faire plaisir aux autres et soutenir l’association qui a besoin de vous.



Petite restauration et boissons sur place



Renseignements et inscription exposants par téléphone ou mail auprès de l’association .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 48 88 46 ccff13.aureille@gmail.com

English :

Enjoy a garage sale in Aureille on Sunday 8 October, from 8am to 5pm!

German :

Genießen Sie einen Flohmarkt in Aureille am Sonntag, den 8. Oktober, von 8 bis 17 Uhr!

Italiano :

Domenica 5 ottobre, dalle 8.00 alle 17.00, si terrà un mercatino dell’usato ad Aureille!

Espanol :

Disfrute de una venta de garaje en Aureille el domingo 5 de octubre, de 8.00 a 17.00 horas

L’événement Vide-grenier à Aureille Aureille a été mis à jour le 2025-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles