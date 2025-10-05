Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille
Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Profitez d’un vide-grenier à Aureille, dimanche 5 octobre, de 8h à 17h !
L’association de soutien à la RCSC / CCFF d’Aureille (Comités Communaux Feux de Forêt) organise au stade du village son vide-grenier annuel.
Venez participer à cet événement à la fois pour vous défaire de vos objets non utilisés, faire plaisir aux autres et soutenir l’association qui a besoin de vous.
Petite restauration et boissons sur place
Renseignements et inscription exposants par téléphone ou mail auprès de l’association .
Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 48 88 46 ccff13.aureille@gmail.com
English :
Enjoy a garage sale in Aureille on Sunday 8 October, from 8am to 5pm!
German :
Genießen Sie einen Flohmarkt in Aureille am Sonntag, den 8. Oktober, von 8 bis 17 Uhr!
Italiano :
Domenica 5 ottobre, dalle 8.00 alle 17.00, si terrà un mercatino dell’usato ad Aureille!
Espanol :
Disfrute de una venta de garaje en Aureille el domingo 5 de octubre, de 8.00 a 17.00 horas
