Balazé

Vide-grenier à Balazé

Centre-bourg Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vide-grenier organisé par le cyclo-club de Balazé, le vendredi 8 mai 2026.

Animations musicales avec Les p’tits lutins .

Entrée gratuite.

Restauration sur place.

Exposants

6h-18h (sans réservation)

1€ le mètre linéaire

1€ par exposant sera reversé au Téléthon. .

Centre-bourg Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 15 70 33

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English :

L’événement Vide-grenier à Balazé Balazé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT VITRE