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Vide-grenier à Balazé Balazé

Vide-grenier à Balazé Balazé vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Centre-bourg

Ville : 35500 Balazé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Balazé

Vide-grenier à Balazé

Centre-bourg Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Vide-grenier organisé par le cyclo-club de Balazé, le vendredi 8 mai 2026.

Animations musicales avec Les p’tits lutins .

Entrée gratuite.
Restauration sur place.

Exposants
6h-18h (sans réservation)
1€ le mètre linéaire
1€ par exposant sera reversé au Téléthon.   .

Centre-bourg Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 15 70 33 

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English :

L’événement Vide-grenier à Balazé Balazé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT VITRE