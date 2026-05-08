Vide-grenier à Balazé Balazé
Vide-grenier à Balazé Balazé vendredi 8 mai 2026.
Balazé
Vide-grenier à Balazé
Centre-bourg Balazé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vide-grenier organisé par le cyclo-club de Balazé, le vendredi 8 mai 2026.
Animations musicales avec Les p’tits lutins .
Entrée gratuite.
Restauration sur place.
Exposants
6h-18h (sans réservation)
1€ le mètre linéaire
1€ par exposant sera reversé au Téléthon. .
Centre-bourg Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 15 70 33
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English :
L’événement Vide-grenier à Balazé Balazé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT VITRE