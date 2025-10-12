Vide grenier à Bielle Maison des associations Bielle
Vide grenier à Bielle Maison des associations Bielle dimanche 12 octobre 2025.
Maison des associations Allée des Platanes Bielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Les clubs de foot de la Vallée d’Ossau vous propose un vide grenier !
Vous pourrez également assister à un match de foot loisir à 7 à 10h entre Arudy/Bielle et Angaïs.
Emplacement 1m20 / 4€ (paiement à la réservation)
Restauration et buvette sur place
Renseignements et inscriptions Anthony Galoger 07 77 36 69 87 .
Maison des associations Allée des Platanes Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 36 69 87
