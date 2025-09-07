VIDE GRENIER À CALMONT Place Jeanne d’Arc Caignac
Place Jeanne d’Arc CALMONT Caignac Haute-Garonne
Début : 2025-09-07 08:30:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
2025-09-07
Pour la rentrée, le dimanche 7 septembre, donnez une seconde vie à vos objets et faites de bonnes affaires à Calmont !
Le vide grenier de Calmont est organisé avec la présence du Secours Populaire de Nailloux.
Vente d’objets vintage, vêtements pour tous, jouets, déco, livres, petits meubles et bien plus !
Rendez-vous sur la place Jeanne d’Arc de 8h30 à 17h.
Buvette et restauration sur place.
Pour les inscriptions 5€ l’emplacement de 2m.
Réservations et infos par tel au 06 08 73 18 05 ou par mail comitescalmont31@gmail.com .
Place Jeanne d’Arc CALMONT Caignac 31560 Haute-Garonne Occitanie comitescalmont31@gmail.com
English :
On Sunday, September 7, give your belongings a new lease on life and grab a bargain in Calmont!
German :
Zum Schulanfang, am Sonntag, den 7. September, können Sie Ihren Gegenständen ein zweites Leben geben und in Calmont Schnäppchen machen!
Italiano :
Domenica 7 settembre, date una seconda vita ai vostri oggetti e fate qualche affare a Calmont!
Espanol :
El domingo 7 de septiembre, ¡dale una segunda vida a tus pertenencias y hazte con algunas gangas en Calmont!
