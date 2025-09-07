VIDE GRENIER À CALMONT Place Jeanne d’Arc Caignac

VIDE GRENIER À CALMONT Place Jeanne d’Arc Caignac dimanche 7 septembre 2025.

VIDE GRENIER À CALMONT

Place Jeanne d’Arc CALMONT Caignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Pour la rentrée, le dimanche 7 septembre, donnez une seconde vie à vos objets et faites de bonnes affaires à Calmont !

Le vide grenier de Calmont est organisé avec la présence du Secours Populaire de Nailloux.

Vente d’objets vintage, vêtements pour tous, jouets, déco, livres, petits meubles et bien plus !

Rendez-vous sur la place Jeanne d’Arc de 8h30 à 17h.

Buvette et restauration sur place.

Pour les inscriptions 5€ l’emplacement de 2m.

Réservations et infos par tel au 06 08 73 18 05 ou par mail comitescalmont31@gmail.com .

Place Jeanne d’Arc CALMONT Caignac 31560 Haute-Garonne Occitanie comitescalmont31@gmail.com

English :

On Sunday, September 7, give your belongings a new lease on life and grab a bargain in Calmont!

German :

Zum Schulanfang, am Sonntag, den 7. September, können Sie Ihren Gegenständen ein zweites Leben geben und in Calmont Schnäppchen machen!

Italiano :

Domenica 7 settembre, date una seconda vita ai vostri oggetti e fate qualche affare a Calmont!

Espanol :

El domingo 7 de septiembre, ¡dale una segunda vida a tus pertenencias y hazte con algunas gangas en Calmont!

L’événement VIDE GRENIER À CALMONT Caignac a été mis à jour le 2025-08-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE