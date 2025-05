Vide Grenier à Cénomes – Montagnol, 18 mai 2025 07:00, Montagnol.

Aveyron

Vide Grenier à Cénomes Montagnol Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Vide grenier organisé par le comité des fêtes à partir de 9h à la salle des fêtes de Cénomes. Restauration rapide et buvette sur place.

3 euros le mètre (possibilité de s’installer à l’intérieur ou à l’extérieur)

Réservations emplacement 07 50 46 30 83 .

Montagnol 12360 Aveyron Occitanie +33 7 50 46 30 83

English :

Flea market organized by the Comité des fêtes from 9 a.m. at the Cénomes village hall. Fast food and refreshments on site.

German :

Vide grenier organisiert vom Festkomitee ab 9 Uhr in der Festhalle von Cénomes. Schnellrestaurants und Getränke vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal comitato della festa a partire dalle 9.00 nella sala del villaggio di Cénomes. Cibo veloce e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Mercadillo organizado por la comisión de fiestas a partir de las 9 h en la sala de fiestas de Cénomes. Comida rápida y refrescos in situ.

L’événement Vide Grenier à Cénomes Montagnol a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)