Montagnol

Vide Grenier à Cénomes

Montagnol Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vide grenier organisé par le comité des fêtes à partir de 9h à la salle des fêtes de Cénomes. Restauration rapide et buvette sur place.

3 euros le mètre (possibilité de s’installer à l’intérieur ou à l’extérieur)

Réservations emplacement 07 50 46 30 83 .

Montagnol 12360 Aveyron Occitanie +33 7 50 46 30 83

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English :

Flea market organized by the Comité des fêtes from 9 a.m. at the Cénomes village hall. Fast food and refreshments on site.

L’événement Vide Grenier à Cénomes Montagnol a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)