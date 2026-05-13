Vide Grenier à Cénomes Montagnol
Vide Grenier à Cénomes Montagnol samedi 6 juin 2026.
Montagnol
Vide Grenier à Cénomes
Montagnol Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vide grenier organisé par le comité des fêtes à partir de 9h à la salle des fêtes de Cénomes. Restauration rapide et buvette sur place.
3 euros le mètre (possibilité de s’installer à l’intérieur ou à l’extérieur)
Réservations emplacement 07 50 46 30 83 .
Montagnol 12360 Aveyron Occitanie +33 7 50 46 30 83
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English :
Flea market organized by the Comité des fêtes from 9 a.m. at the Cénomes village hall. Fast food and refreshments on site.
L’événement Vide Grenier à Cénomes Montagnol a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)