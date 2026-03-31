Vide grenier à Crossac Crossac
Vide grenier à Crossac Crossac jeudi 14 mai 2026.
Crossac
Vide grenier à Crossac
Impasse des petits matelots Crossac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier le jeudi 14 mai, impasse des petits matelots à Crossac de 8h à 18h
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite
Informations et inscriptions
28 mars de 10h à 12h et 16 avril de 18h à 20h, salle Pierre Olivaud rue du stade à Crossac
Tarif emplacement 8€ pour 3 m x 2 m
Pas de véhicule sur emplacement
Contact 06 89 60 01 34
association.condorcet44160@gmail.com .
Impasse des petits matelots Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Vide grenier à Crossac Crossac a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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