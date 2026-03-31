Crossac

Vide grenier à Crossac

Impasse des petits matelots Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier le jeudi 14 mai, impasse des petits matelots à Crossac de 8h à 18h

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite

Informations et inscriptions

28 mars de 10h à 12h et 16 avril de 18h à 20h, salle Pierre Olivaud rue du stade à Crossac

Tarif emplacement 8€ pour 3 m x 2 m

Pas de véhicule sur emplacement

Contact 06 89 60 01 34

association.condorcet44160@gmail.com .

Impasse des petits matelots Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Crossac Crossac a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44