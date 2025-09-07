Vide grenier à Entressen Place Louis Blagiaire Istres

Vide grenier à Entressen Place Louis Blagiaire Istres dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier à Entressen

Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 16h. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Vide grenier de l’association Carithon au profit d’Octobre Rose

Ce vide grenier se déroulera sur l’avenue de la Crau.

Buvette sur place .

Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 79 12 12

English :

Carithon association garage sale in Entressen

German :

Flohmarkt des Vereins Carithon zugunsten des Rosa Oktobers

Italiano :

Vendita di garage a Carithon per aiutare l’Ottobre Rosa

Espanol :

Venta de garaje de la asociación Carithon en Entressen

L’événement Vide grenier à Entressen Istres a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme d’Istres