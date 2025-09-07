Vide grenier à Entressen Place Louis Blagiaire Istres
Vide grenier à Entressen Place Louis Blagiaire Istres dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier à Entressen
Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 16h. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07 16:00:00
2025-09-07
Vide grenier de l’association Carithon au profit d’Octobre Rose
Ce vide grenier se déroulera sur l’avenue de la Crau.
Buvette sur place .
Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 79 12 12
English :
Carithon association garage sale in Entressen
German :
Flohmarkt des Vereins Carithon zugunsten des Rosa Oktobers
Italiano :
Vendita di garage a Carithon per aiutare l’Ottobre Rosa
Espanol :
Venta de garaje de la asociación Carithon en Entressen
