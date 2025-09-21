Vide-Grenier à Figeac avec le Secours Populaire Parking du Secours Populaire Figeac

Parking du Secours Populaire 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie Figeac

Début : 2025-09-21

Pour la 1ère fois, le Secours Populaire propose son espace extérieur pour organiser un vide-grenier sur le parking de l’antenne, 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie à Figeac. Les emplacements sont ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent proposer à la vente mobilier, vêtements, objets divers et autres pépites qui dorment dans leurs caves ou greniers.

Que vous soyez vendeur dans l’âme, exposant passionné, chineur curieux à la recherche de bonnes affaires, ou simplement désireux de contribuer aux actions du Secours Populaire, nous vous invitons à partager cette information autour de vous et à venir nombreux avec famille et amis. .

English:

For the 1st time, Secours Populaire is offering its outdoor space for a garage sale in the parking lot of the branch office, 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie, Figeac

German:

Zum ersten Mal bietet die Secours Populaire ihren Außenbereich an, um einen Flohmarkt auf dem Parkplatz der Antenne, 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie in Figeac, zu organisieren

Italiano:

Per la prima volta, il Secours Populaire mette a disposizione il suo spazio esterno per organizzare una vendita di garage nel parcheggio della filiale, 8 rue Claude Huet, zona di Lafarrayrie a Figeac

Espanol:

Por 1ª vez, Secours Populaire ofrece su espacio exterior para organizar una venta de garaje en el aparcamiento de la sucursal, 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie en Figeac

